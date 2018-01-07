Fenerbahçe forvetini buldu! Transfer...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için sol bek ve orta sahaya takviye beklenirken sürpriz bir hamle geldi. Aykut Kocaman'ın yönetimden forvet hattı için de bir yıldız istediği belirtildi. Bu isim de sonunda ortaya çıktı...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için sol bek ve orta sahaya takviye beklenirken sürpriz bir hamle geldi. Aykut Kocaman'ın yönetimden forvet hattı için de bir yıldız istediği belirtildi. Bu isim de sonunda ortaya çıktı...
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