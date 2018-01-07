Fatih Terim ile Arda Turan'ın aralarının bozuk olduğu herkesin malumu... Fatih Terim'in, Galatasaray'a imza attığı gün gazetecilerin Arda sorusu karşısında takındığı tavır da ortada.
Arda'dan Terim sorusuna şok yanıt
Etiketler: Fatih Terim , Arda Turan , Mehmet Ağar , Galatasaray
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baba gibi adam olan terim i sevmiyorsan bilki sorun sende ,gittiğin hiç bir yerde bu kafayla mutlu olamıyacaksın ,
Sen Fatih istemiyorsun .Bizde seni . Fatihi sen istesende bile seni istemiyoruz.En doğru karar ister Fener ister BJK git ama GS gelme
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