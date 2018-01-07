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Arda'dan Terim sorusuna şok yanıt

Ardadan Terim sorusuna şok yanıt

ile 'ın aralarının bozuk olduğu herkesin malumu... Fatih Terim'in, 'a imza attığı gün gazetecilerin Arda sorusu karşısında takındığı tavır da ortada.
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  • 07 Ocak 2018, Pazar 12:33
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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cim bom lu cim bom lu

baba gibi adam olan terim i sevmiyorsan bilki sorun sende ,gittiğin hiç bir yerde bu kafayla mutlu olamıyacaksın ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.01.2018 16:25
GSLİ GSLİ

Sen Fatih istemiyorsun .Bizde seni . Fatihi sen istesende bile seni istemiyoruz.En doğru karar ister Fener ister BJK git ama GS gelme

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 07.01.2018 13:30
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