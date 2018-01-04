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Kartal'ın büyük hedefi Giroud

Başkanı Cenk’in alternatifi olarak belirlenen için dün ’ye gitti...

Kartalın büyük hedefi Giroud
Cenk Tosun'u Premier Lig ekibi Everton'a satmaya hazırlanan Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanıyor... Milli futbolcunun yerine çok kaliteli bir forvet arayan Siyah-Beyazlılar gözünü Arsenal'in forveti Olivier Giroud'ya dikti. Başkanı Fikret Orman, dün akşam saatlerinde Giroud'un transferi için Arsenal kulübüyle görüşmek üzere 'ye gitti. Başkan Orman'ın 31 yaşındaki Fransız forvetin transferi için tüm imkanları zorlayacağı öğrenildi. , Giroud için anlaşma sağlanamaması durumunda ise İngiltere'de alternatif isimlerle görüşecek.

​LACAZETTE SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ
Avrupa futbolunun önemli forvetleri arasında yer alan Olivier Giroud sezonun ilk yarısında beklentilerin çok altında kaldı. Lacazette'in transferi sonrasında forma şansı bulmakta bir hayli zorlanan Fransız yıldız için ayrılık dedikoduları giderek artmıştı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak bu transferi bitirmeye çalışacağı belirtiliyor. Sözleşmesi 2019'da bitecek olan tecrübeli yıldızın Dünya Kupası'nda kadroda olmak için daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istediği de iddia ediliyor.

SADECE 1 MAÇTA İLK 11'DE OYNADI
Bu sezon 'le yıldızı barışmayan , Premier Lig'in ilk yarısında sadece 1 maçta ilk 11'de oynayabildi. 359 dakika görev yapabilen Fransız forvet rakip ağları 4 kez sarstı. Giroud, Fransız Milli Takımı'nda ise 69 maçta 29 gol kaydetti.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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