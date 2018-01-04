Kartal'ın büyük hedefi Giroud

Cenk Tosun'u PremierLig ekibi Everton'a satmayahazırlanan Beşiktaş'tabüyük bir hareketlilik yaşanıyor...Milli futbolcunun yerine çok kalitelibir forvet arayan Siyah-Beyazlılargözünü Arsenal'in forveti OlivierGiroud'ya dikti. Beşiktaş BaşkanıFikret Orman, dün akşam saatlerindeGiroud'un transferi için Arsenalkulübüyle görüşmek üzere İngiltere'yegitti. Başkan Orman'ın 31yaşındaki Fransız forvetin transferiiçin tüm imkanları zorlayacağıöğrenildi. Fikret Orman, Giroudiçin anlaşma sağlanamaması durumundaise İngiltere'de alternatifisimlerle görüşecek.
LACAZETTE SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ Avrupa futbolunun önemli forvetleri arasında yer alan OlivierGiroud sezonun ilk yarısında beklentilerin çok altında kaldı. Lacazette'in transferi sonrasında forma şansı bulmakta bir hayli zorlanan Fransız yıldız için ayrılık dedikoduları giderek artmıştı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak bu transferi bitirmeye çalışacağı belirtiliyor. Sözleşmesi 2019'da bitecek olan tecrübeli yıldızın Dünya Kupası'nda kadroda olmak için daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istediği de iddia ediliyor.
SADECE 1 MAÇTA İLK 11'DE OYNADI
Bu sezon Arsene Wenger'le yıldızı barışmayan Olivier Giroud, Premier Lig'in ilk yarısında sadece 1 maçta ilk 11'de oynayabildi. 359 dakika görev yapabilen Fransız forvet rakip ağları 4 kez sarstı. Giroud, Fransız Milli Takımı'nda ise 69 maçta 29 gol kaydetti.
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