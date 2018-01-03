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A Milli Takım, ile hazırlık maçı oynayacak

, A Milli Futbol Takımı'nın ile hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.

A Milli Takım, İran ile hazırlık maçı oynayacak
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye - mücadelesi en geç Mayıs ayının son haftasında oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İran Futbol Federasyonu ile arasında yapılan görüşmeler neticesinde A Milli Takımlar arasında 2018 FIFA Dünya Kupası finalleri öncesi özel bir maç yapılması için prensip anlaşmasına varıldı. İki ülke en geç Mayıs ayının son haftasında karşılaşacak. Rusya'daki Dünya Kupası finallerinde B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek İran ile yapacağımız müsabakanın tarihi ve yeri ise daha sonra açıklanacak. A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar Türkiye, İran ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç mağlup olmadı, attığı 12 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Ay-Yıldızlılar, İran ile son olarak 20 Ocak 1974'te deplasmanda karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı."
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 18:51
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