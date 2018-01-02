Scout ekibinin sol bek önerisi: Reinaldo

Göreve gelir gelmez sol bek transferi için düğmeye basan Fatih Terim'e scout ekibinden öneri geldiği öğrenildi.. Brezilya Ligi'nde Sao Paulo formasını giyen Reinaldo Manoel da Silva'nın ismi Terim'i masasına geldi.
34 MAÇTA 5 GOL, 9 ASİST
Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Chapecoense'de harika bir bir performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu 34 maçta 5 gol atıp, 9 da asist yaptı.Fatih Terim, Reinaldo ile ilgili araştırmaları yapıp son kararını verecek.
5 YILDIR SÜREKLİ KİRALANIYOR! Scout ekibinin Terim'e önerdiği Reinaldo'nun son 5 sezonda sürekli kiralık olarak farklı takımların formasını giymesi dikkatleri çekiyor.
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