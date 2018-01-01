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Fatih Terim istedi milli futbolcu imzalıyor!



Fatih Terim'in, A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan Ayhan'ın ismi yeniden Galatasaray'da gündeme gelirken, bu ilginin 7 ay öncesine dayandığı ortaya çıktı.

Fortuna Düsseldorf ile kontratı sezon sonu bitecek olan 23 yaşındaki oyuncuya şimdiden ön protokol imzalatmak isteyen Galatasaray'ın, gurbetçi futbolcunun babası ile haziran ayında masaya oturduğu ortaya çıktı. İşte Kaan ile ilgili yaşananlar:
  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 10:29
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