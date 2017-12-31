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Vida salı günü geliyor çarşamba imzalıyor

’ın ön anlaşma yaptığı Hırvat yıldız salı günü İstanbul'a gelecek. Çarşamba günü ise Vodafone Park’ta imza atacak

Vida salı günü geliyor çarşamba imzalıyor
Beşiktaş'ta Vida hasreti bitiyor. Dinamo Kiev'den ayrıldıktan sonra tatilini Dubai'de geçiren Hırvat futbolcu dönme hazırlıklarına başladı. Menajeri aracılığıyla İstanbul'da kalacağı evi bile seçen 28 yaşındaki futbolcu 2 Ocak Salı günü Türkiye'ye gelecek. Tecrübeli futbolcu için 3 Ocak Çarşamba günü Vodafone Park'ta özel bir imza töreni düzenlenecek. Vida, Başkan Fikret Orman'ın da katılım göstereceği etkinlikte 4,5 senelik kontrat ve 3 milyon Euro maaşı içeren kontrata imzayı atacak. Hırvat futbolcunun imzadan sonra Beşiktaş'ın Antalya'daki Belek kampına katılacağı öne sürüldü.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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