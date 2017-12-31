Vida salı günü geliyor çarşamba imzalıyor

Beşiktaş'ta Vida hasreti bitiyor. DinamoKiev'den ayrıldıktan sonra tatilini Dubai'degeçiren Hırvat futbolcu dönme hazırlıklarınabaşladı. Menajeri aracılığıyla İstanbul'dakalacağı evi bile seçen 28yaşındaki futbolcu 2 Ocak Salı günüTürkiye'ye gelecek. Tecrübelifutbolcu için 3 Ocak Çarşambagünü Vodafone Park'ta özel bir imza törenidüzenlenecek. Vida, Başkan Fikret Orman'ında katılım göstereceği etkinlikte 4,5senelik kontrat ve 3 milyon Euro maaşıiçeren kontrata imzayı atacak. Hırvatfutbolcunun imzadan sonra Beşiktaş'ınAntalya'daki Belek kampınakatılacağı öne sürüldü.
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