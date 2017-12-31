Patrıce Evra teklifi

Fatih Terim göreve gelir gelmez sol bek transferi için düğmeye basan Galatasaray'da adaylar çoğalıyor... Juventus'lu KwadwoAsamoah için ısrarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da listeye giren son isim Patrice Evra oldu.
TARAFTARA SALDIRDI
Son olarak Marsilya formasını giyen 36 yaşındaki Fransız yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Vitoria Guimares maçı öncesinde bir taraftara saldırdığı için kulüpten gönderilmişti.
KARİYERİ MÜTHİŞ Patrice Evra'nın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi, yönetimin de konuyu FatihTerim'e ilettiği öğrenildi. Yönetim, tecrübeli teknik adamın vereceği karara göre hareket edecek. Kariyerinde daha önce ManchesterUnited, Monaco ve Juventus gibi önemli kulüplerin formasını da giyen Patrice Evra tam81 kez FransaMilli Takımı'nda oynadı.
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