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Herkes programa uyacak

, ara tatilde verdiği kondisyon programının harfiyen uygulanmasını istedi

Herkes programa uyacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 5 Ocak'ta başlayacak Antalya kampı öncesinde Sarı-Lacivertli futbolculara verdiği tatil programının harfiyen uygulanmasını istedi. Kocaman, futbolculara, "2. yarıya zor bir fikstürle başlayacağız. Herkes en iyi şekilde hazırlanmalı. Kampta ağır idmanlar olacak. Bu idmanları kaldırabilmeniz için tatilde de çalışmanız gerek" dedi.

YÖNETİMLE TEMASTA
Bu arada Aykut Kocaman, trnasfer için yönetimle görüş alışverişini sürdürüyor.

YİĞİTHAN GÜVELİ İÇİN KARAR VERİLECEK
SİVASSPOR'UN Fenerbahçe'den transfer etmek istediği genç stoper Yiğithan Güveli için son kararı Aykut Kocaman verecek. Birkaç gün içinde Sivas kulübü bilgilendirilecek.
Etiketler:
  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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