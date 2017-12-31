Herkes programa uyacak

Fenerbahçe Teknik DirektörüAykut Kocaman, 5Ocak'ta başlayacak Antalyakampı öncesinde Sarı-Lacivertlifutbolculara verdiği tatil programınınharfiyen uygulanmasınıistedi. Kocaman, futbolculara,"2. yarıya zor bir fikstürle başlayacağız.Herkes en iyi şekildehazırlanmalı. Kampta ağıridmanlar olacak. Bu idmanlarıkaldırabilmeniz için tatilde deçalışmanız gerek" dedi.
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Bu arada Aykut Kocaman, trnasfer için yönetimle görüş alışverişini sürdürüyor.
YİĞİTHAN GÜVELİ İÇİNKARAR VERİLECEK SİVASSPOR'UN Fenerbahçe'den transfer etmek istediği genç stoper Yiğithan Güveli için son kararı Aykut Kocaman verecek. Birkaç gün içinde Sivas kulübü bilgilendirilecek.
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