Gaitan’i menajeri bitirecek

MENAJERİ DEVREDE
Ancak Boca Juniors, Gaitan'ın ücretinin tamamını karşılamaya yanaşmayınca ibre Fenerbahçe'ye dönmüştü. Gaitan'ın Fenerbahçe'nin teklifini düşündüğü, Atletico Madrid'in ise sorun çıkarmayacağı belirtiliyor.
MAĞDUR OLMAZSIN!
Gaitan'ın menajeri Iribarren'in de Arjantinli futbolcu ile görüştüğü ve kendisine Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda telkinde bulunduğu bildirildi. Menajer Iribarren'in, "Fenerbahçe'de sürekli oynayabilir, kendini bulursun. Maddi açıdan da mağdur olmazsın" dediği belirtildi.
GAİTAN GELİRSE SİSTEM 4-3-3 OLACAK
Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar Gaitan'ın transferi durumunda Nabil Dirar'ın ortaya sahaya çekileceği ve yeni sistemin 4-3-3 olacağını belirtiyorlar. İlk yarının genelinde 4-2- 3-1 ile oynayan Fenerbahçe zaman zaman 4-3-3 ve 4-4-2 sistemini de kullanmıştı.
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