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Cenk’i almaya geldi

İngiliz ekibi, ’un transferini sonlandırmak için dün ile masaya oturdu. Beşiktaş yönetiminin 'lı yetkililerle yaptığı ilk görüşmede kesin anlaşma sağlanamadı.

Everton Cenk’i almaya geldi
İngiliz ekibi 'ın yöneticileri, 'ın yıldız golcüsü 'un transferini sonlandırmak için dün İstanbul'a geldi. Everton Futbol Direktörü Steve Walsh ilk olarak Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile masaya oturdu. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Beşiktaş yönetiminin Cenk için kapıyı 30 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. 28 Milyon Euro'dan aşağı bir rakama transfere izin vermeyi düşünmeyen Siyah-Beyazlılara, Everton Futbol Direktörü Walsh'ın 23 milyon Euro+5 milyon Euro'luk bonus teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

TRANSFER İÇİN YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK
Beşiktaş yönetimi transferde elini güçlü tutmak için oyuncusu Cenk Tosun'a da "Biz Everton ile anlaşmadan sakın onlarla masaya oturma" talimatı verdi. İlk görüşmede Siyah-Beyazlı yönetimle kesin anlaşma sağlayamayan Everton'lı idarecilerin yarın akşama kadar İstanbul'da kalacağı ve bu süreçte birkaç kez daha transfer için masaya oturulacağı öğrenildi. İngiliz ekibi fiyat yükseltmeyi planlıyor.

CENK TOSUN NE YETENEK AMA!..
Öte yandan Everton'ın eski oyuncularından Don Hutchison, Cenk Tosun ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Hutchison, twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak, "Everton umarım Cenk Tosun'u transfer eder. Konuştuğum tüm menajerlere Cenk'i tavsiye ettim. Ne yetenek ama!" yorumunda bulundu. Everton taraftarı da Cenk Tosun transferi için sosyal medyadan olumlu paylaşımlarda bulundu.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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