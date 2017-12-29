Bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın devre arasında hangi takıma gideceği merak konusu… Yazarımız Rıdvan Dilmen, tatil için İstanbul'da bulunan Arda Turan'la buluştu. Abi-kardeş arasında gerçekleşen bu buluşmanın fotoğrafları Dilmen tarafından sosyal medyada paylaşılınca farklı yorumlar peşi sıra geldi.
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Arda kimi kesecek FB'de .? .Valbuena 15 arda yapar ..Aziz Yıldırım ve Aykut hocanın transfere onay vermez ! Milli takımda yaptıkları ortada Fatih Terim'in arkasından ne oyunlar çevirmiş .
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