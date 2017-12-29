Bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın devre arasında hangi takıma gideceği merak konusu… Yazarımız Rıdvan Dilmen, tatil için İstanbul'da bulunan Arda Turan'la buluştu. Abi-kardeş arasında gerçekleşen bu buluşmanın fotoğrafları Dilmen tarafından sosyal medyada paylaşılınca farklı yorumlar peşi sıra geldi.