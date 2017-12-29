 ;
Yol Durumu
  1. Yılmaz Vural Erdoğan'a sevgisini böyle anlattı
  2. Süper Lig'de FETÖ depremi

: " Fenerbahçe'ye geliyor!"

Bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamayan 'ın devre arasında hangi takıma gideceği merak konusu… Yazarımız , tatil için İstanbul'da bulunan Arda Turan'la buluştu. Abi-kardeş arasında gerçekleşen bu buluşmanın fotoğrafları Dilmen tarafından sosyal medyada paylaşılınca farklı yorumlar peşi sıra geldi.
Etiketler: , , ,
  • 29 Aralık 2017, Cuma 10:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ihpus ihpus

Arda kimi kesecek FB'de .? .Valbuena 15 arda yapar ..Aziz Yıldırım ve Aykut hocanın transfere onay vermez ! Milli takımda yaptıkları ortada Fatih Terim'in arkasından ne oyunlar çevirmiş .

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.12.2017 12:52
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar