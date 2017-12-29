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Kartal’da son aday Jackson Martinez

Cenk Tosun’un gitmesi durumunda Kolombiyalı yıldıza da teklif yapılacak

Kartal’da son aday Jackson Martinez
YILDIZ golcüsü Cenk Tosun'u Everton'a satmaya hazırlanan Beşiktaş'ta forvet transferi için çalışmalar hız kazanmış durumda... Listesinde Demba Ba ve Pierre Andre Gignac gibi isimler bulunan Siyah-Beyazlılar'ın gündemine yeni bir isim daha girdi. İLK HEDEF 6 AY KİRALAMA
Çin Ligi'nde Guangzhou Evergrande takımının formasını giyen Jackson Martinez'le Beşiktaş yönetimini temasa geçtiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın ilk etapta 6 aylık kiralama formülü üzerinde durduğu ifade ediliyor
  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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