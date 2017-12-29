Kartal’da son aday Jackson Martinez

YILDIZ golcüsü Cenk Tosun'u Everton'a satmaya hazırlanan Beşiktaş'ta forvet transferi için çalışmalar hız kazanmış durumda... Listesinde Demba Ba ve Pierre Andre Gignac gibi isimler bulunan Siyah-Beyazlılar'ın gündemine yeni bir isim daha girdi. İLK HEDEF 6 AY KİRALAMA

Çin Ligi'nde Guangzhou Evergrande takımının formasını giyen Jackson Martinez'le Beşiktaş yönetimini temasa geçtiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın ilk etapta 6 aylık kiralama formülü üzerinde durduğu ifade ediliyor