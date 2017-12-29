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'a çeyrek altın

Çok etkili bir futbol sergileyen ; Vrsajevic (k.k), , Cenk ve Quaresma’nın golleriyle rakibini yıktı... böylece için çok büyük bir avantaj yakaladı

Kartala çeyrek altın
SÜPER Lig'de ilk yarıyı lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde bitiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu... Siyah- Beyazlılar son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor'u 4-1 yenerek e dev bir adım attı. Özellikle 60 dakika çok iyi bir futbol sergileyen Beşiktaş, 2017 yılını güzel bir galibiyetle tamamladı.

NEGREDO ÇOK ETKİLİ OYNADI
MAÇA hızlı başlayan Beşiktaş 15. dakikada öne geçti. Negredo'nun sağdan sert ortasına Vrsajevic ters bir vuruş yaptı: 1-0. 35. dakikada Oğuzhan'ın asistinde Negredo sağ ayağıyla ağları sarstı: 2-0.

OĞUZHAN'DAN ASİST ŞOV!
İKİNCİ yarıda da çok etkili bir futbol sergileyen Beşiktaş, Everton'a transferi artık an meselesi olan Cenk Tosun'un golüyle 50. dakikada skoru 3-0 yaptı. Bu golde Oğuzhan'ın asisti görülmeye değerdi.

ANIL KARAER KIRMIZI GÖRDÜ
72. dakikada Doukara'nın golüyle skor Osmanlıspor farkı 1'e indirdi. 90. dakikada Anıl Karaer, Gökhan'a sert faulü sonrasında kırmızı kart gördü. Uzatmada Quaresma'nın frikik golüyle skor belirlendi: 4-1.

UMARIM 2018'DE ŞAMPİYON OLURUZ
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, kupada Osmanlıspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından, "Önemli bir galibiyet aldık. Kupada iddialıyız. 2018 yılında yeniden başlayıp ligde iyi sonuçlar alarak şampiyon olmak istiyoruz. İlk yarı çok puan kaybettik" dedi.



GÜNEŞ'TEN CENK'E VEDA BAKIŞI
EVERTON ile anlaşan Cenk Tosun dünkü maçın ardından üçlü çektirdi... Teknik direktör Şenol Güneş'in Cenk'e anlamlı bir şekilde bakması, "veda" olarak yorumlandı.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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