SÜPER Lig'de ilk yarıyı lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde bitiren Beşiktaş, ZiraatTürkiye Kupası'nda moral buldu... Siyah- Beyazlılar son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale dev bir adım attı. Özellikle 60 dakika çok iyi bir futbol sergileyen Beşiktaş, 2017 yılını güzel bir galibiyetle tamamladı.
NEGREDO ÇOK ETKİLİ OYNADI MAÇA hızlı başlayan Beşiktaş 15. dakikada öne geçti. Negredo'nun sağdan sert ortasına Vrsajevic ters bir vuruş yaptı: 1-0. 35. dakikada Oğuzhan'ın asistinde Negredo sağ ayağıyla ağları sarstı: 2-0.
OĞUZHAN'DAN ASİST ŞOV! İKİNCİ yarıda da çok etkili bir futbol sergileyen Beşiktaş, Everton'a transferi artık an meselesi olan Cenk Tosun'un golüyle 50. dakikada skoru 3-0 yaptı. Bu golde Oğuzhan'ın asisti görülmeye değerdi.
ANIL KARAER KIRMIZI GÖRDÜ
72. dakikada Doukara'nın golüyle skor Osmanlıspor farkı 1'e indirdi. 90. dakikada Anıl Karaer, Gökhan'a sert faulü sonrasında kırmızı kart gördü. Uzatmada Quaresma'nın frikik golüyle skor belirlendi: 4-1.
UMARIM 2018'DEŞAMPİYON OLURUZ BEŞİKTAŞ Teknik DirektörüŞenol Güneş, kupada Osmanlıspor'u4-1 yendikleri maçın ardından,"Önemli bir galibiyet aldık.Kupada iddialıyız. 2018 yılında yenidenbaşlayıp ligde iyi sonuçlaralarak şampiyon olmak istiyoruz.İlk yarı çok puan kaybettik" dedi.
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