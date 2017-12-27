Yarsuvat sürprizi

20 OCAK 2018'de gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Galatasaray'da çok flaş bir gelişme yaşandı. Eski başkanlardan Duygun Yarsuvat'ın adaylığı çok ciddi bir şekilde gündeme gelmiş durumda. Camianın önemli isimlerinin desteğini arkasına alan Yarsuvat'ın henüz kesin kararını vermediği fakat gelen çağrılara sıcak baktığı öğrenildi.
BU KEZ RAKİPLER!
Eğer Yarsuvat seçimde Dursun Özbek'in karşısına çıkar ve başkan seçilirse görev süresi 3 yıl değil sadece 5 ay olacak. Duygun Yarsuvat aynı 2014 yılında olduğu gibi geçici bir süre için koltukta oturacak ve Mayısayı sonunda yeniden seçime gidilecek. Dursun Özbek, 2014'te Yarsuvat'ın başkan olduğu yöne- timde ikincibaşkanlık görevinde bulunmuştu.
İLK DESTEK ÖZDOĞAN'DAN Camianın önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Özdoğan'ın Duygun Yarsuvat'a destek vereceği ve diğer kongre üyelerini de desteğe çağıracağı öğrenildi.
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