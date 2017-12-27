 ;
Yol Durumu
  1. Lassana Diarra bombası
  2. 3 Transfer is'terim'

Yarsuvat sürprizi

Camianın önde gelen isimlerinden destek alan eğer adaylık konusunda ikna olursa Mayıs sonuna kadar başkanlık yapacak. Ardından yeniden seçime gidilecek

Yarsuvat sürprizi
20 OCAK 2018'de gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Galatasaray'da çok flaş bir gelişme yaşandı. Eski başkanlardan Duygun Yarsuvat'ın adaylığı çok ciddi bir şekilde gündeme gelmiş durumda. Camianın önemli isimlerinin desteğini arkasına alan Yarsuvat'ın henüz kesin kararını vermediği fakat gelen çağrılara sıcak baktığı öğrenildi.

BU KEZ RAKİPLER!
Eğer Yarsuvat seçimde Dursun Özbek'in karşısına çıkar ve başkan seçilirse görev süresi 3 yıl değil sadece 5 ay olacak. Duygun Yarsuvat aynı 2014 yılında olduğu gibi geçici bir süre için koltukta oturacak ve Mayıs ayı sonunda yeniden seçime gidilecek. Dursun Özbek, 2014'te Yarsuvat'ın başkan olduğu yöne- timde ikinci başkanlık görevinde bulunmuştu.

İLK DESTEK ÖZDOĞAN'DAN
Camianın önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Özdoğan'ın Duygun Yarsuvat'a destek vereceği ve diğer kongre üyelerini de desteğe çağıracağı öğrenildi.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar