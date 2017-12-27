Son iddia Arsenal!

Çok sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın transfer gündemine giren Arda Turan'ın sezonun ikinci yarısında hangi takımın formasını giyeceği merak konusu... İngiliz basını, milli futbolcunun Premier Lig ekibi Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğunu öne sürdü.
MESUT'LA TEMASTA
Haberde, Arsenal menajeri ArseneWenger'in uzun süredirArda Turan'ı yakından takip ettiğive kulübün transfer için hareketegeçtiği belirtildi. Arsenal formasınıgiyen Türk yıldızMesut Özil'in deArda ile süreklitemas halindeolduğu vurgulandı.
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