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bombası

Fernando’nun şok sakatlığı sonrasında Fransız oyuncunun ismi gündeme geldi

Lassana Diarra bombası
Göztepe maçında Fernando'nun yaşadığı şok sakatlığın ardından menajerler ön libero transferi için Galatasaray'ın kapısını çalmaya başladı. Kulübe önerilen isimler arasında Lassana Diarra'nın da olduğu öğrenildi. Son olarak Al-Jazira'de oynayan ve şu anda boşta olan Fransız yıldız için kararı Fatih Terim verecek.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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