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Kane’den 1 günde 1 rekor 1 zirve

2017’nin en skorer, Premier Lig’in de 1 yılda en çok gol atan ismi oldu.

Kane’den 1 günde 1 rekor 1 zirve
Tottenham dün Southampton'ı 5-1 yendi. Hat-trick yapan Harry Kane, 2017 yılında attığı gol sayısını da 56'ya yükseltti ve 54 gollü Messi'yi geçti. Yıldız futbolcu ayrıca 36 gollü Alan Shearer'ın 'Premier Lig'de 1 sezonda en çok gol atan futbolcu' rekorunu 37 golle kırdı.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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