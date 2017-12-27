Kane’den 1 günde 1 rekor 1 zirve

Tottenham dün Southampton'ı 5-1 yendi. Hat-trick yapan Harry Kane, 2017 yılında attığı gol sayısını da 56'ya yükseltti ve 54 gollü Messi'yi geçti. Yıldız futbolcu ayrıca 36 gollü Alan Shearer'ın 'Premier Lig'de 1 sezonda en çok gol atan futbolcu' rekorunu 37 golle kırdı.