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Bir yere gitmiyorum

Bir yere gitmiyorum
'nın dün geçen sezonun şampiyonluk kupasıyla çekildiği bir fotoğrafı "Her şey için teşükkürler" notuyla paylaştı. Bu açıklama Q7 takımdan gidecek diye algılandı. Ancak Portekizli, "Bir yere gitmiyorum. Beşiktaş'ta mutluyum" dedi.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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