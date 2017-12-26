Trabzon Sakıb’ı bitiriyor

Trabzonspor'da Emmanuel Mas'ın BocaJuniors'a transfer olma ihtimalinin yüksek olmasınedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen yönetim,teknik direktör Rıza Çalımbay'ın eski öğrencisiSakıb Aytaç'ı gündeme aldı. 26 yaşındaki solbekkendisiyle yapılan transfer görüşmelerini doğrularkenyönetim de böyle bir girişimin yapıldığını ifade etti.ANTALYSAPOR VOLKAN ŞEN'İ İSTİYOR
Oyuncunun uygun maliyeti nedeniyle transfere sıcak bakan yönetim, takas teklifi gelmesi durumunda bu teklifi de değerlendirmeye alacak. Antalya'nın Volkan Şen ile ilgilendiği de öğrenildi.
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