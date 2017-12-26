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Trabzon Sakıb’ı bitiriyor

Trabzonspor, Mas’ın takımdan ayrılma ihtimali karşısında Antalyaspor’dan Sakıb için girişimlerini hızlandırdı. Hem oyuncu hem de kulüp görüşmeleri doğruladı

Trabzon Sakıb’ı bitiriyor
Trabzonspor'da Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a transfer olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen yönetim, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın eski öğrencisi Sakıb Aytaç'ı gündeme aldı. 26 yaşındaki solbek kendisiyle yapılan transfer görüşmelerini doğrularken yönetim de böyle bir girişimin yapıldığını ifade etti. ANTALYSAPOR VOLKAN ŞEN'İ İSTİYOR
Oyuncunun uygun maliyeti nedeniyle transfere sıcak bakan yönetim, takas teklifi gelmesi durumunda bu teklifi de değerlendirmeye alacak. Antalya'nın Volkan Şen ile ilgilendiği de öğrenildi.


Yunus EMRE SEL
Etiketler:
  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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