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Puan farkını kapatır ipi göğüsleriz

Oğuzhan ilk devreyi unuttuklarını ifade ederek “Puan farkını kapatır ipi göğüsleriz” diye konuştu

Puan farkını kapatır ipi göğüsleriz
Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup ilk devreyi 4. sırada kapatmalarının hiç önemli olmadığını söyledi. Siyah- Beyazlı oyuncu, "2. yarı puan farkını kapatır ipi göğüsleriz. Hiç beklenmedik puanlar kaybettik.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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