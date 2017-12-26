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manşetlerde

Brezilyalı yıldızın müthiş frikik golü geniş yankı buldu... L’Equipe, “Harika bir vuruştu” dedi

Maicon manşetlerde
Göztepe önünde Galatasaray'ın 3. golünü harika bir frikik golüyle ağlara gönderen Maicon tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. L'Equipe, "Harika bir vuruştu" derken, Globo Esporte, ", Galatasaray'ı mükemmel frikiğiyle zafere taşıdı" yorumunu yaptı. O Diario ise "Eski Sao Paolo'lu, frikikten attı ve Galatasaray'ı zafere taşıdı" ifadesini kullandı.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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