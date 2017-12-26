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Beşiktaş, Vida'yı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Vida'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş yıldız ismi KAPa bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu 'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Vida transferini böyle duyurdu
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  • 26 Aralık 2017, Salı 17:41
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