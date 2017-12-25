Futbol dünyasını yasa boğan ölüm

Portekiz ekibi Boavista'nın 20 yaşındaki futbolcusu Edu Ferreira, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl kasım ayında kanser teşhisi konulan Portekizli oyuncu Ferreira'nın Porto kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.
Boavista'nın altyapısında yetişen ve geçen sezon A takıma yükselen Ferreira, forvet pozisyonunda görev yapıyordu.
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