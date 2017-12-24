Cimbom'dan Terim'e hoş geldin hediyesi

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırladı. Fatih Terim'li Galatasaray, rakibini 19. dakikada Garry Rodrigues, 53. dakikada Yasin Öztekin ve 70. dakikada Maicon'un attığı gollerle 3-1 devirdi. Göztepe'nin tek golünü ise 9. dakikada penaltıdan Adis Jahovic kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 35'e çıkardı ve Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamladı. Göztepe ise 30 puanda kalarak ligin ilk yarısını 6. sırada bitirdi.



