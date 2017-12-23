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Toroğlu: 2. yarı toz duman olur


Bazı takımlar teknik direktör alırlar, takımımızı daha iyi yere getirsin diye… Bazı takımlar da teknik direktör alırlar, o teknik direktörü kurtarmak içindir. Galatasaray zaman zaman bu iki şekli de yaptı. Galatasaray son yıllarda maalesef yerli ve yabancı hep ikinci şıkkı seçti.
  • 23 Aralık 2017, Cumartesi 11:59
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