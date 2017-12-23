Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maç öncesi Atiker Konyaspor taraftarları, doğu kale arkası tribününde Mescid-i Aksa'nın 3 boyutlu görselinin yer aldığı ve üstünde "Kudüs yeni Selahaddinler bekler" yazan koreografi yaptı.
Taraftarların koreografilerinde; Mescid-i Aksa, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi ile Filistin direnişinin sembolü olan Hanzala'nın elinde Filistin ve Türk bayrağına yer verildi.
Koreografi sırasında tribünlerden "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganları atıldı.
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Helal olsun konyaspor taraftarlarina , yabanci hayranlarina vatan hainlerina karsi iste budur vesselammmmm
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