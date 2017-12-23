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Konya'da muhteşem koreografisi

Süper Lig'in 17. haftasında yapılan Atiker Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ev sahibi takım taraftarları, için 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi.

Konyada muhteşem Kudüs koreografisi

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maç öncesi Atiker Konyaspor taraftarları, doğu kale arkası tribününde Mescid-i Aksa'nın 3 boyutlu görselinin yer aldığı ve üstünde " yeni Selahaddinler bekler" yazan koreografi yaptı.

Taraftarların koreografilerinde; Mescid-i Aksa, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi ile Filistin direnişinin sembolü olan Hanzala'nın elinde Filistin ve Türk bayrağına yer verildi.

Koreografi sırasında tribünlerden "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganları atıldı.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi 21:07
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Helal olsun konyaspor taraftarlarina , yabanci hayranlarina vatan hainlerina karsi iste budur vesselammmmm

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.12.2017 00:06
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