En büyük hayalim şampiyonluk

Fırtına'nın başarılı forveti Burak Yılmaz, en büyük hayalinin Bordo-Mavili forma ile sezon sonunda şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi. 32 yaşındaki golcü, "Sezon sonunda şampiyonluk yaşamak sana ne hissettirir?" şeklindeki soru üzerine, "Herhalde öyle bir şey yaşarsam, Allah'tan başka bir daha hiçbir şey istemem. İnşallah Allah'ım bu duyguyu bu şehirde bana nasip eder. En büyük hayalim bu şehirde şampiyonluk yaşamak" cevabını verdi.



BAZI ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMELİYİM

KISA bir süre önce İstanbul'da yaşadığı trafik kazasıyla ilgili hissettiklerini de aktaran Burak, şunları söyledi: "Çok kötü bir olaydı. Allah hiç kimseye vermesin, çok çok kötü taklalar attım. Çok kötü bir duyguydu. Orada ölebilirdim. Hayatımda bazı şeyleri değiştirmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.



F.BAHÇE MAÇINDA SAKİN OLMALIYIZ

LİGİN ikinci yarısının 2. haftasında Fenerbahçe ile sahalarında oynayacakları maça da değinen Burak, "Bursaspor maçı neyse Fenerbahçe maçı da bizim için öyle. Taraftarımız sadece bizi desteklesin ve sakin olsunlar" dedi. Burak ayrıca yakın arkadaşı Arda Turan'ın Trabzon'a transfer olma ihtimalinin zor olduğunu söyledi.