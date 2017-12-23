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  2. El Clasico'da gülen taraf Barcelona oldu

5 yerli teknik adamla müthiş bir kapışma

’in 4. kez Galatasaray’ın teknik direktörü olmasıyla Süper Lig’de müthiş ve çekişmeli bir şampiyonluk yarışı yaşanacak

5 yerli teknik adamla müthiş bir kapışma
Fatih Terim, 4. kez G.Saray'ın teknik direktörü oldu. Süper Lig'de zirve yarışı daha da renklendi... Fatih Terim'in yeniden lige dönmesiyle zirvedeki takımların teknik adamları arasındaki rekabet de iyice arttı. Fatih Terim, Süper Lig'de Şenol Güneş, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay ile karşı karşıya geldiği 27 maçta sadece 5 kez yenildi... Terim, bu maçlarda 15 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. İmparator, Şenol Güneş'e karşı 12 lig maçı oynadı, 1 kez kaybetti. Terim, Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı'ya karşı 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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