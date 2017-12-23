5 yerli teknik adamla müthiş bir kapışma

Fatih Terim, 4. kez G.Saray'ın teknik direktörü oldu. SüperLig'de zirve yarışı daha da renklendi... FatihTerim'in yeniden lige dönmesiyle zirvedeki takımların teknik adamları arasındaki rekabet de iyice arttı. FatihTerim, Süper Lig'de Şenol Güneş, AykutKocaman ve Rıza Çalımbay ile karşı karşıya geldiği 27 maçtasadece 5 kez yenildi... Terim, bu maçlarda 15 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. İmparator, Şenol Güneş'e karşı 12 lig maçı oynadı, 1 kez kaybetti. Terim, Başakşehir'in hocası AbdullahAvcı'ya karşı 2maçta 1 mağlubiyetve 1 beraberlik aldı.
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