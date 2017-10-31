 ;
Yol Durumu
  1. Roman Neustadter'den affettiren kafa!
  2. Ozan Tufan 10. haftada geçen sezonu yakaladı

Söylenecek söz yok

Kötü bir ilk yarı oynadık. Geriye düştük. İlk yarı bitmeden golü bulmamız kritikti. 2. yarıda kazanma isteğimizi ortaya koyduk ama istemediğimiz şeyler oldu. 3-1 öndeyken kendi hatamızdan 2 duran toptan goller yedik. Son golü uzatmanın uzatmasında yedik. Söyleyecek bir söz bulamıyorum

Söylenecek söz yok
Fenerbahçe'nin Kayserispor'la 3-3 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Sarı- Lacivertli ekibin teknik diretörü Aykut Kocaman çok büyük bir üzüntü içerisindeydi. Maçın skoruna inanamadığını söyleyen Kocaman, "Kazansak farkı 5'e indirecekti. Bitti denilen yerde golü yedik" dedi

​DEVRE ARASINA MORALLİ GİRDİK
Oyun olarak kötü bir ilk yarı geçirdikmerini belirten Kocaman, şunları söyledi: "Kötü bir gol yedik ama devre bitmeden beraberliği bulmamız önemliydi. Devre arasına bu yüzden moralli girdik.

​HATALAR ZİNCİRİ BİZİ YIKTI!
2. yarıda kazanma isteğimizi ortaya koyduk. 17 dakikada 2 gol bulduk ama yine talihsiz bir hatadan gol yedik. Galibiyeti koruyacak irade gösterdik. Ancak basit hatalar zinciri bize santrası olan bir yedirdi.

​AVANTAJIMIZI KULLANAMADIK
Taraftarımızdan özür diliyoruz. Fikstür avantajımız var diyorum ama kazanmadıktan sonra bir işe yaramıyor. Lig de hayat da devam ediyor. Kalan maçlarda bu hataları tekrarlamamalıyız.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar