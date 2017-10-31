Söylenecek söz yok

Fenerbahçe'nin Kayserispor'la 3-3 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Sarı- Lacivertli ekibin teknik diretörü Aykut Kocaman çok büyük bir üzüntü içerisindeydi. Maçın skoruna inanamadığını söyleyen Kocaman, "Kazansak farkı 5'e indirecekti. Bitti denilen yerde golü yedik" dedi



​DEVRE ARASINA MORALLİ GİRDİK

Oyun olarak kötü bir ilk yarı geçirdikmerini belirten Kocaman, şunları söyledi: "Kötü bir gol yedik ama devre bitmeden beraberliği bulmamız önemliydi. Devre arasına bu yüzden moralli girdik.



​HATALAR ZİNCİRİ BİZİ YIKTI!

2. yarıda kazanma isteğimizi ortaya koyduk. 17 dakikada 2 gol bulduk ama yine talihsiz bir hatadan gol yedik. Galibiyeti koruyacak irade gösterdik. Ancak basit hatalar zinciri bize santrası olan bir yedirdi.



​AVANTAJIMIZI KULLANAMADIK

Taraftarımızdan özür diliyoruz. Fikstür avantajımız var diyorum ama kazanmadıktan sonra bir işe yaramıyor. Lig de hayat da devam ediyor. Kalan maçlarda bu hataları tekrarlamamalıyız.