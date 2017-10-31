Söylenecek söz yok

Kötü bir ilk yarı oynadık. Geriye düştük. İlk yarı bitmeden golü bulmamız kritikti. 2. yarıda kazanma isteğimizi ortaya koyduk ama istemediğimiz şeyler oldu. 3-1 öndeyken kendi hatamızdan 2 duran toptan goller yedik. Son golü uzatmanın uzatmasında yedik. Söyleyecek bir söz bulamıyorum
Fenerbahçe'ninKayserispor'la3-3 berabere kaldığımaçın ardından açıklamalardabulunan Sarı-Lacivertli ekibinteknik diretörü AykutKocaman çok büyükbir üzüntü içerisindeydi.Maçın skoruna inanamadığınısöyleyenKocaman, "Kazansakfarkı 5'e indirecekti.Bitti denilen yerdegolü yedik" dedi
DEVRE ARASINA MORALLİ GİRDİK Oyun olarak kötü bir ilk yarı geçirdikmerini belirten Kocaman, şunları söyledi: "Kötü bir gol yedik ama devre bitmeden beraberliği bulmamız önemliydi. Devre arasına bu yüzden moralli girdik.
HATALAR ZİNCİRİ BİZİ YIKTI! 2. yarıda kazanma isteğimizi ortaya koyduk. 17 dakikada 2 gol bulduk ama yine talihsiz bir hatadan gol yedik. Galibiyeti koruyacak irade gösterdik. Ancak basit hatalar zinciri bize santrası olan bir yedirdi.
AVANTAJIMIZI KULLANAMADIK Taraftarımızdanözür diliyoruz.Fikstür avantajımızvar diyorum ama kazanmadıktansonra birişe yaramıyor. Lig dehayat da devam ediyor.Kalan maçlardabu hataları tekrarlamamalıyız.
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