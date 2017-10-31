Babel ve Alper Potuk tarifesi uygulansın

Olcay Şahan'la yaşadığı gerilimin ardından kırmızı kart gören Sofiane Feghouli'ye verilecek ceza şimdiden tartışma konusu oldu. Galatasaray yönetimi, PFDK tarafından perşembe günü açıklanacak olan kararı beklemeden savunmayı hazırladı. Sarı-Kırmızılılar, haksız olarak oyundan atıldığını düşündüğü Feghouli'ye maksimum 1 maç ceza gelmesi gerektiğini savunuyor. Buna gerekçe olarak ise Alper Potuk ve Ryan Babel'e aynı sebepten verilen 1 maçlık cezalar örnek olarak gösterilecek.