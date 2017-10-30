UEFA, Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki yönetimiyle eleştirilen Cüneyt Çakır'ı Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham Hotspur-Real Madridmaçında görevlendirdi.

Bu maçta Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacağı, Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakemlik, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek'in ise ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacakları aktarıldı.

Wembley Stadı'nda oynanacak dev maçta, Britanya'da Şampiyonlar Ligi tarihindeki seyirci rekoru kırılması bekleniyor.

Bir diğer Türk hakem Halis Özkahya'nın, UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda 2 Kasım Perşembe günü Romanya'nın FCSB ile İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımları arasında oynanacak müsabakada görev alacağı ifade edildi.

Söz konusu karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan'ın üstleneceği, Kerem Ersoy'un dördüncü hakem, Ali Palabıyık ile Yaşar Kemal Uğurlu'nun da ilave yardımcı hakem olacakları kaydedildi.