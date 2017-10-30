 ;
Yol Durumu
  1. Roman Neustadter'den affettiren kafa!
  2. Galatasaray galibiyeti Trabzonspor taraftarını coşturdu

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçın hakemi

Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü Tottenham ile Real Madrid arasında oynanacak dev maçı yönetecek.

Şampiyonlar Ligindeki dev maçın hakemi Cüneyt Çakır

UEFA, Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki yönetimiyle eleştirilen 'ı Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham Hotspur-Real Madridmaçında görevlendirdi.

Bu maçta Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacağı, Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakemlik, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek'in ise ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacakları aktarıldı.

Wembley Stadı'nda oynanacak dev maçta, Britanya'da Şampiyonlar Ligi tarihindeki seyirci rekoru kırılması bekleniyor.

Bir diğer Türk hakem Halis Özkahya'nın, UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda 2 Kasım Perşembe günü Romanya'nın FCSB ile İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımları arasında oynanacak müsabakada görev alacağı ifade edildi.

Söz konusu karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan'ın üstleneceği, Kerem Ersoy'un dördüncü hakem, Ali Palabıyık ile Yaşar Kemal Uğurlu'nun da ilave yardımcı hakem olacakları kaydedildi.
Etiketler:
  • 30 Ekim 2017, Pazartesi 16:05
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
fb111 fb111

real bu maçı kazanamaz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 17:45
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar