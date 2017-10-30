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Muslera'dan sonra ...

Beşiktaşlı Caner Erkin'in TV görüntülerinden 6 maç ceza almasının ardından yakın çekimler taraftarların dikkatinden kaçmıyor. Dünkü Trabzonspor maçında Muslera'nın İspanyolca küfüründen sonra Fenerbahçe Kayserispor maçında da 'nın İngilizce küfürü ekrana yansıdı.

Musleradan sonra Valbuena...

Beşiktaşlı Caner Erkin'in 6 maçlık cezası sonrasında ekranlara yansıyan yakın çekimler futbolseverleri 'gözlemci' yaptı!

Trabzonspor maçında Muslera'nın hakeme yönelik İspanyolca küfürlerinin ardından bir küfür vakası da Fenerbahçe-Kayserispor maçında yaşandı.

'nın, Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'ya küfür edildiği iddia edildi.

Fransız golcünün yerde yattığı pozisyon sonrası hakemi aldatmaya yönelik hareket itirazı yapan Sumudica kanayan dudağını gösteren Valbuena'nın ardından formasını değiştirmek için kenara geldiği sırada Kayserispor hocasına "F..k off" ifadesini kullandığı belirtildi.

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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi 22:20
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