Levante, milli oyuncumuz Enes Ünal'ı Villarreal'den kiraladığını açıkladı. Enes Ünal 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sezon sonuna kadar Levante'de kiralık olarak forma giyecek.

Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Enes Ünal'ı Levante'nin istediğini açıklamıştı.

Villarreal, sezon başında Manchester City'den 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Enes Ünal, şu ana kadar Villarreal formasıyla La Liga'da 6 maçta 1 gole imza attı.