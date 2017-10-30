 ;
Yol Durumu
  1. 8 günde sihirli dokunuş
  2. Rıza Çalımbay: Formayı hak eden giyecek

İşte 'ın yeni takımı

La Liga ekiplerinden Villarreal forması giyen 'ın yeni takımı açıklandı.

Resmen açıklandı! İşte yeni takımı

Levante, milli oyuncumuz 'ı Villarreal'den kiraladığını açıkladı. Enes Ünal 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sezon sonuna kadar Levante'de kiralık olarak forma giyecek.

Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Enes Ünal'ı Levante'nin istediğini açıklamıştı.

Villarreal, sezon başında Manchester City'den 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Enes Ünal, şu ana kadar Villarreal formasıyla La Liga'da 6 maçta 1 gole imza attı.
Etiketler:
  • 30 Ekim 2017, Pazartesi 23:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar