Gomis niye çıkar!

G.Saray taraftarı Igor Tudor'un dünkü yönetimi sonrası adeta çıldırdı... Sarı-Kırmızılı taraftarlar, takımın en büyük gücü olan Gomis'in oyundan alınıp Eren Derdiyok'un sahaya sürülmesi sonrası Tudor'a büyük tepki gösterdi. Galatasaray taraftarı, 9 gollü Gomis'in çıkıp hiç golü olmayan Eren'in oyuna alınmasına isyan etti.



​KORKAK BİR FUTBOL OYNATTI

Taraftarlar, Tudor'un Trabzon'da hücum futbolunu tercih etmemesi nedeniyle öfkeliydi. Sosyal medyada, "Tudor takımı Trabzon'da korkak oynattı. Bu hocayla asla ileri gidemeyiz" yorumları yapıldı.



​GALATASARAY BİR İLKİ BAŞARDI!

G.Saray taraftarı, özellikle ilk yarıdaki futbolu eleştirdi. G.Saray 2014/15 sezonunun başından bu yana ligde ilk kez bir maçın ilk yarısını şut atamadan tamamladı. Cimbom ikinci yarıda da vasatı aşamadı.



​5 DERBİDE SADECE 1 GOLÜ VAR

Cimbom'da Hırvat teknik adam Igor Tudor'un büyük maçlardaki performansı da düşündürücü. Hırvat teknik adam, 5. derbi maça çıktı ama bu maçlarda galibiyet alamadı. Tudor'un takımı 5 maçta 1 gol attı.