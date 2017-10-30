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Gomis niye çıkar!

Galatasaray’a geldiği günden beri büyük maç kazanamayan Tudor, Trabzonspor önünde de sınıfta kaldı...62. dakikada skor 1-0'ken 9 gollü Gomis'i çıkarıp, golü bulunmayan Eren'i alan genç hoca taraftarları çıldırttı

Gomis niye çıkar!
G.Saray taraftarı Igor Tudor'un dünkü yönetimi sonrası adeta çıldırdı... Sarı-Kırmızılı taraftarlar, takımın en büyük gücü olan Gomis'in oyundan alınıp Eren Derdiyok'un sahaya sürülmesi sonrası Tudor'a büyük tepki gösterdi. Galatasaray taraftarı, 9 gollü Gomis'in çıkıp hiç golü olmayan Eren'in oyuna alınmasına isyan etti.

​KORKAK BİR FUTBOL OYNATTI
Taraftarlar, Tudor'un Trabzon'da hücum futbolunu tercih etmemesi nedeniyle öfkeliydi. Sosyal medyada, "Tudor takımı Trabzon'da korkak oynattı. Bu hocayla asla ileri gidemeyiz" yorumları yapıldı.

​GALATASARAY BİR İLKİ BAŞARDI!
G.Saray taraftarı, özellikle ilk yarıdaki futbolu eleştirdi. G.Saray 2014/15 sezonunun başından bu yana ligde ilk kez bir maçın ilk yarısını şut atamadan tamamladı. Cimbom ikinci yarıda da vasatı aşamadı.

​5 DERBİDE SADECE 1 GOLÜ VAR
Cimbom'da Hırvat teknik adam Igor Tudor'un büyük maçlardaki performansı da düşündürücü. Hırvat teknik adam, 5. derbi maça çıktı ama bu maçlarda galibiyet alamadı. Tudor'un takımı 5 maçta 1 gol attı.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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