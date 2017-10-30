Gomis niye çıkar!

Galatasaray’a geldiği günden beri büyük maç kazanamayan Tudor, Trabzonspor önünde de sınıfta kaldı...62. dakikada skor 1-0'ken 9 gollü Gomis'i çıkarıp, golü bulunmayan Eren'i alan genç hoca taraftarları çıldırttı
G.Saray taraftarı Igor Tudor'un dünkü yönetimi sonrası adeta çıldırdı... Sarı-Kırmızılı taraftarlar, takımın en büyük gücü olan Gomis'in oyundan alınıp Eren Derdiyok'un sahaya sürülmesi sonrası Tudor'a büyük tepki gösterdi. Galatasaray taraftarı, 9 gollü Gomis'in çıkıp hiç golü olmayan Eren'in oyuna alınmasına isyan etti.
KORKAK BİR FUTBOL OYNATTI Taraftarlar, Tudor'un Trabzon'dahücum futbolunu tercihetmemesi nedeniyleöfkeliydi. Sosyal medyada,"Tudor takımıTrabzon'da korkak oynattı.Bu hocayla aslaileri gidemeyiz" yorumlarıyapıldı.
GALATASARAY BİR İLKİ BAŞARDI! G.Saray taraftarı, özellikle ilk yarıdaki futbolu eleştirdi. G.Saray 2014/15 sezonunun başından bu yana ligde ilk kez birmaçın ilk yarısını şut atamadan tamamladı. Cimbom ikinci yarıda da vasatı aşamadı.
5 DERBİDE SADECE 1 GOLÜ VAR Cimbom'da Hırvat teknik adam IgorTudor'un büyük maçlardaki performansı da düşündürücü. Hırvat teknik adam, 5. derbi maça çıktı ama bu maçlarda galibiyet alamadı. Tudor'un takımı 5 maçta 1 gol attı.
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