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: "Keşke her hafta Galatasaray ile oynasak da..."

Trabzonsporlu , Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

Galatasarayı çıldırtacak sözler: Keşke her hafta...
Trabzonspor, ligin 10. haftasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bordo Mavili takımın savunma oyuncusu , maçın ardından yaptığı açıklamalarda Galatasaraylılara göndermede bulundu.

Uğur Demirok, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede "Keşke her hafta Galatasaray ile oynasak da şampiyonluğa gitsek. Galatasaray taraftarı yine Trabzon küme kümeye diye bağırdı. Bıkmadılar. Keşke her hafta onlarla oynasak." ifadelerini kulandı..
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  • 29 Ekim 2017, Pazar 22:12
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