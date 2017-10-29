Cimbom 'Fırtına'ya tutuldu

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası müthiş bir derbiye sahne oldu. Trabzonspor ile Galatasaray'ın Akyazı'daki düellosunda kazanan 2-1'le Trabzonspor oldu.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 10 maçlık yenilmezlik serisi son bulurken, 5 maçtır galibiyete göremeyen Trabzonspor lideri yenerek ayağa kalktı.





İLK YARIDA GOL YOK KIRMIZI KART VAR

Halis Özkahya'nın yönettiği maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Feghouli ile Olcay Şahan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.





N'DOYE VE YUSUF YAZICI G.SARAY'I BOŞ GEÇMİYOR

Bordo-mavililer ikinci yarıda etkili bir futbol sergilerken, 49. dakikada Badou N'Doye'nin golüyle öne geçti. Galatasaray karşısında kariyerindeki 3. golünü atan Süper Lig'deki gol sayısını da 6'ya çıkarttı.





Trabzonspor, 69'te Yusuf Yazıcı ile farkı 2'ye çıkarırken bu gole Galatasaray 88'de Rodrigues'le karşılık verdi.

G.Saray beraberlik için yüklenirken 90+3'de Badou N'diaye gördüğü 2. sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor derbiyi 2-1 kazandı