 ;
Yol Durumu
  1. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçlarında atılan en güzel 10 gol!
  2. Trabzon'un kozu pres

Söz sırası Orman’da

Caner Erkin’e verilen 6 maçlık ceza yönetimde deprem etkisi yaaşttı. Başkan bugün PFDK kararlarıyla ilgili açıklamalar yapacak

Söz sırası Orman’da
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Caner Erkin'e 6 maç ceza vermesinin Beşiktaş Yönetimi'nde bomba etkisi yarattığı öğrenildi. Siyah- Beyazlı yöneticilerin bu karara büyük tepki gösterdiği ve cezanın indirilmesi için Tahkim Kurulu'na gidileceği öğrenildi. Beşiktaş Başkanı 'ın bugün bir basın toplantısı düzenleyerek Caner Erkin'e verilecek ceza hakkında açıklamalar yapacağı gelen bilgiler arasında.

TEPKİ GÖSTERDİ
Başkan Fikret Orman'ın PFDK'nın verdiği karara çok büyük tepki göstererek, "Beşiktaş'ın haklarını sonuna kadar savunacağız. Bu karar haksızlık" dediği gelen bilgiler arasında.
Etiketler:
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ağası ağası

Caneri tasvip etmiyorum ama konu ile ilgili iyi niyetli özürü gözardı edilmiş.Caner Meyreles ve Emre gibi yapmadı hatasını kabul etti.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.10.2017 16:23
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar