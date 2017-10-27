Söz sırası Orman’da

Profesyonel Futbol DisiplinKurulu'nun Caner Erkin'e6 maç ceza vermesininBeşiktaş Yönetimi'nde bombaetkisi yarattığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yöneticilerin bu kararabüyük tepki gösterdiği ve cezanınindirilmesi için Tahkim Kurulu'nagidileceği öğrenildi. BeşiktaşBaşkanı Fikret Orman'ın bugünbir basın toplantısı düzenleyerekCaner Erkin'e verilecek cezahakkında açıklamalar yapacağıgelen bilgiler arasında.
TEPKİ GÖSTERDİ
Başkan Fikret Orman'ın PFDK'nın verdiği karara çok büyük tepki göstererek, "Beşiktaş'ın haklarını sonuna kadar savunacağız. Bu karar haksızlık" dediği gelen bilgiler arasında.
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Caneri tasvip etmiyorum ama konu ile ilgili iyi niyetli özürü gözardı edilmiş.Caner Meyreles ve Emre gibi yapmadı hatasını kabul etti.
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