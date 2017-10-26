Toroğlu: 'Aferin Caner az bile yaptın!'

Mete Kalkavan; Başakşehir ile oynanan maçta Beşiktaşlı Caner'e bir kart gösteriyor, sonra da Caner'e arkasını dönüp kaçmaya başlıyor. Caner de arkasından Allah ne verdiyse küfür ediyor. Kameralardan net görünüyor. Aslında Caner az yapıyor. Daha çok yapması gerek, aferin sana Caner… Hakem Caner'in ne dediğini duyuyor. Dönse direkt kırmızı ile atacak, dönemiyor. Caner'den ve Beşiktaş formasının ağırlığından korkuyor. Yani Mete Kalkavan korkak bir hakem… Geçen sene oynanan Konya-Galatasaray maçında Ali Çamdalı, Mete Kalkavan'a "Sen korkaksın" diyor. Sneijder'i Galatasaray formasından korkarak atamayan Mete Kalkavan "Sen korkaksın" diyen Ali Çamdalı'nı atıyor. Bu Ali Çamdalı hem yakını hem uzağı gören bir futbolcuymuş. Kalkavan'a "Korkaksın" dediğinde yüzde yüz haklıymış. Örnek Caner olayı. Görüntülerle teknik adamlar ve futbolcular ceza heyetine gönderilmiyorlardı Türkiye'de. Hayret ki Caner gönderildi. Peki şimdi size sormazlar mı? "Şenol Güneş'e niye kıyak yaptınız?" diye. Enteresandır Caner takriben üç aydır nefes terapisi dersi alıyor. Yani sinirlendiği zaman, kontrolü kaybettiği zaman daha dikkatli hareket etmek için. 3 aydır almış hala faydalanamamışsa ya hocası beceriksiz ya da Caner'in daha en az iki sene bu terapiyi alması gerek. Bazı yazarlarımız Caner Fenerbahçe'de oynarken, Caner Beşiktaş'ta oynarken diye değişik yorumlar yapar biz bunları söyleyince o taraftarlara antipatik geliriz. Caner yıllardır taç atar… Aslında taç atmaz, taç fırlatır. Bir tane hakemin de Caner'in bu fırlatmasını tekrar ettirdiğini gördünüz mü? Ben görmedim. Gören varsa bildirsin.