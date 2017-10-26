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Yol Durumu
  1. 3'lünün sırrı Fernando
  2. Gol değil penaltı yok tek hatamız Denayer

Sağda oynamaya alıştım

10 numara olmasına rağmen ileri 3’lünün sağında oynayan , “Artık alıştım. Hocam da performansımı beğeniyor ki burda oynatıyor” dedi

Sağda oynamaya alıştım
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın bu sezon uygulattığı 4-3-3 sistemi nedeniyle alışık olduğu 10 numaralı pozisyonda değil, ileri üçlünün sağında forma giyen Giuliano, yeni pozisyonuna alıştığını söyledi. Ters kanattan gelen ataklarda ceza sahasında gol kovaladığı için gizli santrfor gibi oynadığını belirten Brezilyalı yıldız, "Saha içinde büyük çaba sarfediyorum. Orta sahaya da yardımım çok. Hocam memnun ki beni burada oynatıyor" dedi.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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