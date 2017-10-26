Sağda oynamaya alıştım

Fenerbahçe Teknik DirektörüAykut Kocaman'ın bu sezonuygulattığı 4-3-3 sistemi nedeniyle alışıkolduğu 10 numaralı pozisyondadeğil, ileri üçlünün sağında formagiyen Giuliano, yeni pozisyonunaalıştığını söyledi. Terskanattan gelen ataklardaceza sahasında gol kovaladığı için gizlisantrfor gibi oynadığını belirten Brezilyalıyıldız, "Saha içinde büyükçaba sarfediyorum. Orta sahayada yardımım çok.Hocam memnun kibeni burada oynatıyor"dedi.
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