Sağda oynamaya alıştım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın bu sezon uygulattığı 4-3-3 sistemi nedeniyle alışık olduğu 10 numaralı pozisyonda değil, ileri üçlünün sağında forma giyen Giuliano, yeni pozisyonuna alıştığını söyledi. Ters kanattan gelen ataklarda ceza sahasında gol kovaladığı için gizli santrfor gibi oynadığını belirten Brezilyalı yıldız, "Saha içinde büyük çaba sarfediyorum. Orta sahaya da yardımım çok. Hocam memnun ki beni burada oynatıyor" dedi.