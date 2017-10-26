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Dev maçın i belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek ler açıklandı.

Dev maçın hakemi belli oldu

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park'ta oynanacak haftanın önemli karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 10. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Bülent Yıldırım

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor: Fırat Aydınus

19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

29 Ekim Pazar:

14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

16.30 Bursaspor-Antalyasor: Ali Palabıyık

19.30 Trabzonspor-Galatasaray: Halis Özkahya

30 Ekim Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kayserispor: Halil Umut Meler
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 14:10
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