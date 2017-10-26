 ;
Yol Durumu
  1. Söz sırası Orman’da
  2. Caner Erkin'e ağır ceza!

'li Belediye Stadı'na köstek oldu

Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve önceki gün çalışmalara başlanan stat için ruhsat krizi çıkardı.

CHPli Belediye İzmir Stadına köstek oldu

2014 yılında maçlara kapatıldıktan sonra yıkılan ve yeni projesinin temeli 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan Stadı için ruhsat krizi patlak verdi.

KONAK BELEDİYESİ REDDETTİ
Ruhsata tabi olmayan zemin iyileştirme ve temel çalışmalarına önceki gün başlanan stadın yeni projesi için yapılan başvuru tarafından reddedildi.

GEREKÇE 'OTOPARK YÖNETMELİĞİ'
Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ruhsat başvurusunu Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları maddelerini gerekçe göstererek reddetti.

"SİZ NE YAPARSANIZ YAPIN BU STADI YAPACAĞIZ"
Kararı sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan Konak Belediyesi'ne sert tepki geldi.

Dağ, "Siz ne yaparsanız yapın biz bu stadı yapacağız. İzmir'in takımları artık kendi evlerinde kendi statlarında maç yapacaklar." mesajını paylaştı.
Etiketler: , , ,
  • 26 Ekim 2017, Perşembe 14:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
serdar serdar

chp zihniyeti, vatandaşa çözüm üretmek değil kendi bildiklerini okumaktır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 16:14
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar