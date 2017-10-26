2014 yılında maçlara kapatıldıktan sonra yıkılan ve yeni projesinin temeli 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan Alsancak Stadı için ruhsat krizi patlak verdi.

KONAK BELEDİYESİ REDDETTİ

Ruhsata tabi olmayan zemin iyileştirme ve temel çalışmalarına önceki gün başlanan stadın yeni projesi için yapılan başvuru Konak Belediyesi tarafından reddedildi.

GEREKÇE 'OTOPARK YÖNETMELİĞİ'

Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ruhsat başvurusunu İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları maddelerini gerekçe göstererek reddetti.

"SİZ NE YAPARSANIZ YAPIN BU STADI YAPACAĞIZ"

Kararı sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan Konak Belediyesi'ne sert tepki geldi.

Dağ, "Siz ne yaparsanız yapın biz bu stadı yapacağız. İzmir'in takımları artık kendi evlerinde kendi statlarında maç yapacaklar." mesajını paylaştı.