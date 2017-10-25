Türk derbisi Fenerbahçe'nin

THY Euroleague'in 3. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'i 81-70'lik skorla mağlup etti.
AZİZ YILDIRIM'DAN DESTEK
THY Euroleague'in 3. haftasında oynanan Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes maçını sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip etti. Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban ile karşılaşmayı takip eden Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçeli oyuncular Martin Skrtel ve Roman Neustadter de mücadele için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki yerini aldı.
SALON: ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK
Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Milivoje Jovcic xx, Arturas Sukys xx
Fenerbahçe Doğuş: Thompson xx 4, Melli xx 6, Barış xx, Melih xx, Wanamaker xx 14, Sloukas xx 9, Nunnally xx 11, Guduric xx 10, Vesely xx 15, Sinan x, Datome xx 12
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Anadolu Efes: Doellman x, McCollum xx 5, Doğuş xx 7, Berk x, Motum xx 9, Adams xx 3, Stimac xx 12, Mustafa x, Dunston xx 14, Simon xxx 20
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.