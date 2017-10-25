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  1. Gomis atıyor onlar bakıyor
  2. Cenk Gomez'in yanına gidiyor

G.Saray yönetiminin gözü ’da

Sarı-Kırmızılılar’ın Köln formasını giyen Kolombiyalı forvetle yakından ilgilendiği iddia ediliyor...

G.Saray yönetiminin gözü Jhon Cordoba’da
Ara transfer dönemi için çalışmalara start veren Galatasaray'da ilk hedef forvet takviyesi... Eren Derdiyok'un yetersizliği nedeniyle Gomis'e yeni bir alternatif arayan Sarı-Kırmızılılar'la ilgili flaş bir iddia geldi.

HEDEF KİRALAMAK
Cimbom'un Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Jhon Cordoba ile ilgilendiği öne sürülüyor. Yönetimin, 24 yaşındaki Kolombiyalı forveti kiralamak için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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