G.Saray yönetiminin gözü Jhon Cordoba’da

Ara transfer dönemi için çalışmalara start veren Galatasaray'da ilk hedef forvet takviyesi... Eren Derdiyok'un yetersizliği nedeniyle Gomis'e yeni bir alternatif arayan Sarı-Kırmızılılar'la ilgili flaş bir iddia geldi.
HEDEF KİRALAMAK Cimbom'un Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Jhon Cordoba ile ilgilendiği öne sürülüyor. Yönetimin, 24 yaşındaki Kolombiyalı forveti kiralamak için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor.
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