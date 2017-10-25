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3 büyüklerin gözdesi PSG'li Metehan

Fransız devinin U19 takımında forma giyen ’nün transferi için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş devreye girdi...

3 büyüklerin gözdesi PSGli Metehan
Yurt dışında oynayan genç gurbetçileri gözlem altına alan 3 büyükler arasında transfer savaşı an meselesi!.. Fransız devi PSG'nin U19 takımında forma giyen Metehan Güçlü'nün transferi için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş devreye girmiş durumda. U18 Milli Takımımız'da da görev yapan genç forvet oyuncusu özellikle UEFA Gençlik Ligi'ndeki golleriyle dikkat çekti. Metehan'ın kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi var.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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