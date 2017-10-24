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İngiliz devi kesenin ağzını açtı

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando 'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

İngiliz devi kesenin ağzını açtı

The Sun gazetesinin iddiasına göre; Newcastle United'ın İspanyol teknik direktörü Rafael Benitez, kadrosunda Fernando 'yı katmak istiyor.

Takımın as kalecisi olan 31 yaşındaki Rob Elliot'tan memnun olmayan Benitez'in yönetime iki kaleci sunduğu belirtildi. Benitez'in listesinde Real Sociedad'ın 25 yaşındaki Arjantinli kalecisi Geronimo Rulli ve Galatasara'yın başarılı filebekçisi Fernando Muslera olduğu kaydedildi.

9 MİLYON EURO!
Newcastle'ın Rulli için 17 milyon euro, Fernando Muslera için ise 9 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilirken Arjantinli kalecinin bir numaralı hedef olduğu kaydedildi.

Premier Lig'de 9 maçta 8 gol yiyen Newcastle United, topladığı 14 puanla 7. sırada yer alıyor.

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  • 24 Ekim 2017, Salı 18:29
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