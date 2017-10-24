FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki yönetimi karşılığında aldığı notun 7.8 olduğu iddia edildi. Bu not; "Tatmin edici ancak eksikleri var" anlamı taşıyor.
FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki yönetimi karşılığında aldığı notun 7.8 olduğu iddia edildi. Bu not; "Tatmin edici ancak eksikleri var" anlamı taşıyor.
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Bu Hasan Ali Kaldırm bu maçları nasıl tamamlıyor.Adam her maçta çok net penaltılar yapıyor Cenke tekme atıyor topu eliyle saha üstünde gezdiriyor,yuvarlıyor ve rahatça maçlaru Fb 11 kişi tamamlıyabiliyor.Aykut Kocaman bunun hakkında tek laf etmiyor,sinsi.
vay be..yoruma bak..sahadaki bütün terbiyesizleri bırak (caner-talisca-cenk-oğuzhan-tosiç sayamıyorumki daha..öbürlerindende belhanda-fernando-denayer vb)gözü gariban hasan aliye tak..acaip göz varmış sende yahu..braaaavooooo
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