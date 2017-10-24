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  1. "35 atamadın bari 3,5 at!"

'ın derbi notu belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlara imza atan 'ın derbi notu belli oldu.

FIFA kokartlı 'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki yönetimi karşılığında aldığı notun 7.8 olduğu iddia edildi. Bu not; "Tatmin edici ancak eksikleri var" anlamı taşıyor.
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  • 24 Ekim 2017, Salı 11:39
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ağası ağası

Bu Hasan Ali Kaldırm bu maçları nasıl tamamlıyor.Adam her maçta çok net penaltılar yapıyor Cenke tekme atıyor topu eliyle saha üstünde gezdiriyor,yuvarlıyor ve rahatça maçlaru Fb 11 kişi tamamlıyabiliyor.Aykut Kocaman bunun hakkında tek laf etmiyor,sinsi.

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evet0
hayır0
cevapla 24.10.2017 13:24
sarıkanarya sarıkanarya

vay be..yoruma bak..sahadaki bütün terbiyesizleri bırak (caner-talisca-cenk-oğuzhan-tosiç sayamıyorumki daha..öbürlerindende belhanda-fernando-denayer vb)gözü gariban hasan aliye tak..acaip göz varmış sende yahu..braaaavooooo

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2017 16:02
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