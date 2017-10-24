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PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş - Medipol Başakşehir karşılaşmasında maçın hakemi Mete Kalkavan'a küfür eden Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Caner Erkin için flaş karar!

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında hakeme küfür ettiği kameralar tarafından tespit edilen ve büyük tepki gören Beşiktaşlı Caner'in, Hukuk Kurulu tarafından PFDK'ya sevk edildiği ortaya çıktı.

Hakem Mete Kalkavan ve diğer hakemlerle gözlemciler tarafından küfürü duyulmayan ve bu nedenle rapor edilmeyen 'in, Hukuk Kurulu'nun yayıncı kuruluştan aldığı görüntüleri yeniden izlemesiyle PFDK'ya yollandığı bildirildi.

Geçen sezon 6 Şubat'ta oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Tosiç'e karşı elini şortunun içine sokarak hareket yapan van Persie de, raporlarda olmamasına rağmen Hukuk Kurulu tarafından görüntüden PFDK'ya gönderilmişti. Persie 3 maç ceza almıştı.

Caner Erkin'in de sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret yüzünden 3 maç ile cezalandırılması bekleniyor. Tepkiden çekinen ve adaleti sağlamaya çalışan TFF kurulları, Persie'den sonra ilk kez videoya başvurmak zorunda kaldı.
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  • 24 Ekim 2017, Salı 19:57
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