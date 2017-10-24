 ;
Yol Durumu
  1. İngiliz devi kesenin ağzını açtı
  2. 10'un tadı yok

, özür diledi

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu , takımının Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'a yönelik sözlerinden dolayı özür diledi

Caner Erkin, özür diledi

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu görüşlere yer verdi:

"Öncelikle beni ilk günden beri bağrına basan ve sahip çıkan büyük Beşiktaş taraftarı, hakem camiası ve tüm futbolseverlerden maç esnasında yansıyan ve bana yakışmayan görüntümden dolayı tüm iyi niyetimle özür dilerim. Saha içerisinde her zaman kazanma hırsı ve arzusuyla elimden geldiğince ter döktüğüm formanın hakkını verme gayreti içerisinde oldum. Kazanma hırsıyla da olsa verdiğim görüntünün her şeyden önce giydiğim formanın değeriyle örtüşmediğini biliyorum. Bundan sonra yine aynı hırsla ve arzuyla ama Beşiktaş duruşuna ve bana yakışan şekilde elimden gelenin en iyisini yapmak için savaşacağımı tüm kamuoyunun bilmesini isterim."
Etiketler:
  • 24 Ekim 2017, Salı 18:22
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar