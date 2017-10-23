Trabzon’da büyük isyan

Trabzon'dakabus devamediyor... Bordo-Mavililer, Yeni Malatya'yada kaybedincetaraftar isyan etti. Bordo-Mavili taraftarlar,takımı havalimanındabüyük tepkiyle karşıladı.Hedefte Başkan MuharremUsta ve futbolcularvardı. Trabzon'agönül veren taraftarlarUsta'yı istifaya davetederken futbolculara daadeta ateş püskürdü.
Taraftarlar, havalimanında futbolculara sert tepki gösterdi.
TARİHİNİN EN KÖTÜ SEZONU TRABZONSPOR,lig tarihinde ilk 9 haftalaritibariyle tarihininen kötü sezonunu yaşıyor.Galibiyete 2 puanınverildiği sezonlardadahi 9 puanın altınadüşmeyen Trabzonspor,bu sezon ise alt sıralarademir attı.
Muharrem Usta için, "İstifa et. Yeter" diye haykırdılar.
USTA BIRAKMAK İSTEMİYOR TARAFTARLARINtepkisine rağmen istifaetmeyen Başkan MuharremUsta yönetimkurulu adına bir bildiriyayınladı. Bildiride"Ortada bırakmak hiçolmaz" paylaşımı yapıldı.Bildiriye taraftarlarise tepki gösterdi.
Taraftarlar, "Sizinle rezil oluyoruz" şeklinde bağırdı.
ÇARESİZLİĞİN GİRDABINDA! Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a kaybetti, yerel medya çok sert tepki gösterdi. Taka Gazetesi, "Fırtına'nın ortasında dalgaların insafına terk edilmiş metruk bir tekne misali çaresizliğin girdabına sürükleniyoruz!" başlığını atarken KaradenizGazetesi ise, "Trabzonspor bağıra bağıra elden gidiyor" manşetini attı.
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