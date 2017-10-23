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Trabzon’da büyük isyan

Yeni Malatya’ya yenilerek tarihin en kötü sezonunu geçiren Trabzon’da taraftarlar isyan etti... Takımı havaalanında karşılayıp Başkan 'yı istifaya davet etti...

Trabzon’da büyük isyan
Trabzon'da kabus devam ediyor... Bordo- Mavililer, Yeni Malatya'ya da kaybedince taraftar isyan etti. Bordo- Mavili taraftarlar, takımı havalimanında büyük tepkiyle karşıladı. Hedefte Başkan Muharrem Usta ve futbolcular vardı. Trabzon'a gönül veren taraftarlar Usta'yı istifaya davet ederken futbolculara da adeta ateş püskürdü.


Taraftarlar, havalimanında futbolculara sert tepki gösterdi.

TARİHİNİN EN KÖTÜ SEZONU
TRABZONSPOR, lig tarihinde ilk 9 haftalar itibariyle tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Galibiyete 2 puanın verildiği sezonlarda dahi 9 puanın altına düşmeyen Trabzonspor, bu sezon ise alt sıralara demir attı.


Muharrem Usta için, "İstifa et. Yeter" diye haykırdılar.


USTA BIRAKMAK İSTEMİYOR
TARAFTARLARIN tepkisine rağmen istifa etmeyen Başkan Muharrem Usta yönetim kurulu adına bir bildiri yayınladı. Bildiride "Ortada bırakmak hiç olmaz" paylaşımı yapıldı. Bildiriye taraftarlar ise tepki gösterdi.


Taraftarlar, "Sizinle rezil oluyoruz" şeklinde bağırdı.



ÇARESİZLİĞİN GİRDABINDA!
, Yeni Malatyaspor'a kaybetti, yerel medya çok sert tepki gösterdi. Taka Gazetesi, "Fırtına'nın ortasında dalgaların insafına terk edilmiş metruk bir tekne misali çaresizliğin girdabına sürükleniyoruz!" başlığını atarken Karadeniz Gazetesi ise, "Trabzonspor bağıra bağıra elden gidiyor" manşetini attı.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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